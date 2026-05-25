Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планирует подать второй иск против главы партии «Сильная Армения», российского олигарха Самвела Карапетяна за утверждения о том, что у главы правительства есть дом в Канаде.

«Объявил, что у меня есть дом в Канаде. Естественно, за это абсурдное заявление подам в суд против него, и он попросит прощения, других вариантов у него просто нет… У меня есть только один дом, и этот дом – Армения», – сказал он на видео, опубликованном в соцсетях.

Ранее Пашинян подал иск против Карапетяна после его высказываний о том, что якобы премьер «завез из Китая около тонны галлюциногенных грибов» и «употребляет их» перед выступлениями.