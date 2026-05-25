Минюст США квалифицировал стрельбу, произошедшую 23 мая у Белого дома, как покушение на президента США Дональда Трампа. Документ ведомства размещен в электронной базе федерального суда округа Колумбия.

В документе произошедшее названо «вторым покушением на президента за месяц». По данным властей, вечером 23 мая вооруженный пистолетом мужчина открыл стрельбу в районе Белого дома. Сотрудники Секретной службы США ответным огнем нейтрализовали нападавшего. Позднее он скончался в больнице. В результате стрельбы пострадал случайный прохожий. Как сообщали СМИ, мужчина, открывший огонь примерно в 150 метрах от Белого дома, страдал психическими расстройствами.

Указанное ходатайство Минюста США было подано в качестве аргумента в пользу отмены ограничений на строительство на территории Белого дома нового банкетного зала. Как отмечается в документе, подписанном исполняющим обязанности министра юстиции – генеральным прокурором США Тоддом Бланшем, «снова стрелок попытался убить президента, его семью и помощников». Как подчеркнули в ведомстве, произошедшее указывает на необходимость нового банкетного зала для лидера США, «оборудованного новейшими системами безопасности для предотвращения любых нападений на президента, его семью, помощников и его почтенных гостей».