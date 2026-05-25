Генштаб ВСУ сообщил о нанесении в ночь на 25 мая ударов по ряду военных и логистических объектов на территории России и в Крыму, включая нефтебазу в Брянской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ведомство.

По данным Генштаба, удар был нанесен по нефтебазе «Белец» в городе Унеча Брянской области РФ. Объект использовался для обеспечения российской армии. Масштабы повреждений в настоящее время уточняются.

Кроме того, украинские военные поразили склад хранения боеприпасов в районе Межгорья на временно оккупированной территории Крыма. Также сообщается о поражении склада боеприпасов вблизи Новоянисоли и полевого артиллерийского склада в районе Кременевки Донецкой области.

Помимо этого, Генштаб сообщил о поражении склада материально-технических средств в районе Докучаевска Донецкой области.

Под удары попали и объекты управления российских войск. В частности, украинские силы поразили коммуникационный узел в Ивановке Донецкой области и взвод управления артиллерийского подразделения противника в районе Троицкого Запорожской области.