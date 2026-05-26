Иностранные инвесторы предлагают построить в республике международный транспортный коридор (МТК) «Восток – Запад», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями в Ширакской области.

«Международные эксперты, которые очень внимательно следят за процессами в Армении после августа 2025 года (подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне), заметили, что самый короткий путь с запада на восток и с востока на запад проходит через Армению… Сейчас международные инвесторы приехали с новым предложением — построить трассу «Восток – Запад», которая пройдет через Ширакскую, Тавушскую и Лорийскую области и будет идти параллельно железной дороге», – сказал премьер.

Пашинян отметил, что в ближайшие годы армянские власти планируют приступить к строительству дороги МТК «Восток – Запад», которая станет самым коротким маршрутом, соединяющим Центральную Азию с Западом. В этой связи он пообещал избирателям значительные многомиллионные инвестиции в Ширакской области.

Он также напомнил о планируемом запуске проекта TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»), в рамках которого предполагается возобновление железнодорожного сообщения через Сюникскую область Армении. Пашинян подчеркнул, что считает его одним из наиболее перспективных инвестиционных проектов для республики. Премьер вновь заявил и о планах в ближайшее время начать строительство железнодорожного участка от станции Ахурик в Ширакской области к границе Турции.