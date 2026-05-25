Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Пакистана Мухаммаду Шахбазу Шарифу в связи с террористическим актом в городе Кветта. Соответствующее письмо опубликовано на сайте главы государства.

«Мой дорогой брат, глубоко опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате вероломного террористического акта на юго-западе вашей страны, целью которого стал пассажирский поезд», – говорится в письме.

Глава государства подчеркнул, что в Азербайджане решительно осуждают все проявления терроризма и считают необходимым вести с ним самую жесткую борьбу.

«Разделяя вашу скорбь в эти тяжелые минуты, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю скорейшего выздоровления раненым. Аллах рехмет элясин!», – отметил Алиев.

Напомним, в результате подрыва поезда в городе Кветта в провинции Белуджистан погибли 47 человек, не менее 98 получили ранения, в том числе 20 военнослужащих. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.