Президент Грузии Михаил Кавелашвили направил поздравительное письмо главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня независимости. Текст послания опубликован на сайте президента Азербайджана.

«От имени грузинского народа и от себя лично имею честь выразить Вам и дружественному народу Азербайджана сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости вашей страны», – говорится в поздравлении.

Кавелашвили подчеркнул, что современное стратегическое партнерство Баку и Тбилиси является логическим продолжением исторических связей двух стран.

«Ваш весьма плодотворный государственный визит в Грузию, придав импульс развитию отношений между двумя странами, вывел связи на новый уровень. Верю, что добрососедские отношения и сотрудничество, основанные на прочном стратегическом партнерстве между Грузией и Азербайджаном, реализуемые нами совместно стратегические проекты, наряду с повышением благосостояния наших народов, еще больше укрепят мир, спокойствие и стабильность в наших странах и в регионе», – отметил Кавелашвили.

В конце он пожелал Алиеву счастья и успехов в деятельности, а дружественному народу Азербайджана – прочного мира и процветания.

День независимости в Азербайджане отмечается 28 мая.