Американская компания Vector Defense и саудовский стартап SR2 Defense Systems приступили к строительству под Эр-Риядом предприятия по выпуску беспилотников-камикадзе. Об этом сообщил портал Semafor.

По данным издания, на заводе планируется наладить производство беспилотников Skywasp, разработанных на базе иранского дрона-камикадзе Shahed. Беспилотник способен поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. км.

Предполагается, что новые БПЛА будут поставляться не только для нужд Саудовской Аравии, но и на зарубежные рынки. Ожидаемые масштабы производства пока не раскрываются. Вместе с тем сооснователь совместного американо-саудовского предприятия Люсьен Зейглер заявил Semafor, что они «будут соответствовать требованиям королевства по стратегическому сдерживанию».