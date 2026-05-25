Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости сократить импорт пшеницы и увеличить уровень самообеспеченности страны, который сейчас составляет 55%. Об этом он сказал на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства.

«Мы обеспечиваем себя пшеницей всего лишь на 55 процентов, и, к сожалению, этот коэффициент не увеличивается. Мы топчемся на месте. Уже сколько лет у нас пшеница производится на этом же уровне, несмотря на то, что был придан большой импульс, создано много агропарков», – сказал глава государства.

Он отметил, что, несмотря на значительную роль агропарков в развитии сельского хозяйства республики, производство пшеницы и уровень самообеспеченности в стране не растут. По словам Алиева, внутреннее производство составляет 1 573 тыс. тонн в год, тогда как импорт пшеницы – 1 267 тыс. тонн.

«Мы должны сократить этот импорт. Конечно, учитывая наше географическое положение, посевные угодья и необходимость выращивания другой сельскохозяйственной продукции, мы не должны ставить цель обеспечить себя продовольственной пшеницей на 100 процентов. Однако, в любом случае, 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен», – особо отметил президент Азербайджана.

При этом он подчеркнул, что в целом ситуация с другими зерновыми культурами остается положительной – страна обеспечивает себя ими на 95 процентов, а объем импорта является незначительным.