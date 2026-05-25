Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном «идут хорошо», и допустил возможность присоединения Тегерана к Авраамовым соглашениям.

«Это будет либо великое соглашение для всех, либо не будет никакой сделки вообще — и тогда всё вернётся к боевым действиям и стрельбе, причём в куда большем и более разрушительном масштабе. И никто этого не хочет!», — написал Трамп.

По его словам, после всей работы, проделанной США для урегулирования ситуации, страны региона должны одновременно присоединиться к Авраамовым соглашениям.

Трамп сообщил, что обсуждал этот вопрос с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна.

«Возможно, одна или две страны имеют причины этого не делать, и это будет принято, но большинство должны быть готовы, желать и иметь возможность сделать урегулирование с Ираном гораздо более историческим событием», — отметил он.

Трамп подчеркнул, что Авраамовы соглашения уже доказали свою эффективность для стран-участниц с точки зрения финансового, экономического и социального развития.

«Причина в том, что Авраамовы соглашения принесли этим странам огромную пользу и принесут ещё больше пользы всем остальным, обеспечив настоящую силу, мощь и мир на Ближнем Востоке впервые за 5000 лет», — заявил он.

Кроме того, Трамп сообщил, что многие лидеры положительно восприняли идею возможного участия Ирана в соглашениях.

«Они говорили, что для них было бы честью, если после подписания нашего документа Исламская Республика Иран стала частью Авраамовых соглашений. Вот это действительно было бы нечто особенное!», — написал Трамп.

В завершение он призвал страны региона немедленно присоединиться к соглашениям, подчеркнув, что Ближний Восток может стать «единым, мощным и экономически сильным регионом».