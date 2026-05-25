Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о расширении международных связей страны и росте интереса к сотрудничеству с Баку со стороны зарубежных государств и компаний.

Об этом глава государства сказал на совещании, посвящённом вопросам сельского хозяйства.

По словам Алиева, число стран, заинтересованных в сотрудничестве с Азербайджаном, увеличивается с каждым годом.

«Мы имеем очень высокую репутацию, очень позитивный имидж в мире. Азербайджан уже известен в мире как средняя держава, и компании из многих стран хотят сотрудничать с нами в различных областях», — подчеркнул глава государства.