Экс-президент Армении, кандидат в премьер-министры от блока «Армения» Роберт Кочарян пригрозил властям «настоящей народной революцией» в случае попытки «отобрать победы» у оппозиции на предстоящих парламентских выборах. Об этом пишут армянские СМИ.

«Если правящая команда попытается нагло отобрать у нас победу с помощью махинаций, то в ответ они получат настоящую народную революцию», – сказал Кочарян на встрече с жителями города Сисиан Сюникской области.

По его словам, что «любые попытки властей пойти против воли народа закончатся для них крахом», так как оппозиция обеспечит «жесткий контроль» на всех 2000 избирательных участках страны.