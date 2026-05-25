Саудовская Аравия не будет нормализовать отношения с Израилем до достижения необратимых договоренностей о создании палестинского государства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на саудовский источник.

По словам собеседника телеканала, позиция королевства остается неизменной – создание палестинского государства рассматривается как необходимое условие.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия, Катар и другие страны региона должны присоединиться к Авраамовым соглашением о нормализации отношений с Израилем. Он также отметил, что расширение соглашений должно происходить параллельно с достижением договоренностей между США и Ираном по урегулированию конфликта.