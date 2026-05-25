Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в последнее время его не удовлетворяет динамика в сельскохозяйственном производстве в республике. Об этом он сказал на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства.

«Некоторое время назад администрации президента, правительству было дано указание подготовить и принять новую государственную программу по развитию сельского хозяйства, которая должна быть всесторонней и детальной. Она должна включать в себя как государственные инвестиции, так и инвестиции, которые будут привлечены со стороны частного сектора. Программа должна быть очень конкретной и краткосрочной. Вопросы, которые мы обсудим сегодня, будут связаны с принятием и исполнением этой программы. Я уверен, что после реализации данной программы наши основные цели будут полностью достигнуты», – сказал глава азербайджанского государства.