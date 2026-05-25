Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу азербайджанского государства Ильхама Алиева с Днем независимости. Текст послания опубликован на сайте президента Азербайджана.

«В Беларуси высоко ценят результаты проводимого вами курса на построение суверенного, развитого и уверенного в завтрашнем дне государства, которое гордится своими достижениями в экономике и растущим международным авторитетом», – говорится в поздравлении.

Лукашенко заявил о заинтересованности в развитии стратегического партнерства Беларуси и Азербайджана.

«Убежден, что наши регулярные встречи, активный доверительный диалог, а также системная работа, осуществляемая на разных уровнях, будут неизменно способствовать успешной реализации текущих проектов и формированию новых двусторонних инициатив», – отметил белорусский лидер.

В конце он пожелал Алиеву и его семье здоровья и счастья, жителям Азербайджана – мира и благополучия.

День независимости в Азербайджане отмечается 28 мая.