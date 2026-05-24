Число пострадавших в результате массированной российской атаки на Киев 24 мая возросло до 78 человек, два человека погибли. Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, аварийно-спасательные работы на местах попаданий продолжаются. На данный момент психологи оказали помощь уже 247 гражданам.

«На всех локациях продолжают работать экстренные службы. Информация обновляется», – отметили в ГСЧС.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил все службы, работающие на местах ночных российских ударов.

«Около 100 человек пострадали по стране, еще четверо, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Только в Киеве около 30 жилых домов повреждены или разрушены», – подчеркнул он.

Говоря о партнерах Украины, он отметил, что нужны не только слова поддержки, но и конкретные шаги для усиления нашей противовоздушной обороны.

«Поставки ракет не должны останавливаться ни на один день», – добавил Зеленский.