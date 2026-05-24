Последние удары России по Украине, в том числе с применением баллистической ракеты средней дальности «Орешник», являются «безрассудным бряцанием ядерным оружием», написала на платформе X в воскресенье, 24 мая, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас.

«Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому она терроризирует Украину намеренными ударами по центрам городов. Это чудовищные террористические акты, цель которых — убить как можно больше мирных жителей», — заявила Каллас.

По ее словам, применение Москвой «Орешника» — системы, созданной для доставки ядерных боеголовок, — является политическим запугиванием и безответственным ядерным шантажом.