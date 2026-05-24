ВС России нанесли массированный «удар возмездия» по военным целям на территории Украины, применив ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», а также ударные беспилотники. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, удары были нанесены по объектам украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, пунктам управления командования сухопутных войск, Главного управления разведки Минобороны Украины и другим объектам ВСУ в Киеве и Киевской области.

Помимо комплекса «Орешник», российская армия использовала гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон», а также ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

В Минобороны РФ подчеркнули, что удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины «не планировались и не осуществлялись».

Владимир Зеленский заявил, что ночью Россия нанесла удары по Киеву и другим украинским городам. По его словам, ракеты попали в жилые дома, школы и один из старейших рынков столицы. Также повреждены музей Чернобыля, Национальный художественный музей и здание, где располагался офис немецкой телекомпании ARD.

По данным украинской стороны, в Киеве пострадали 69 человек, двое погибли.

Зеленский сообщил, что уже обсудил ситуацию с президентом Франции и премьером Норвегии, а также анонсировал новые контакты с партнёрами. Он заявил, что Россия «воюет против людей, памяти и истории» и должна понести ответственность за свои действия.