Почти целую неделю ведущие специалисты в области урбанистики обсуждали в Баку перспективы развития современных городов, устойчивой инфраструктуры и глобальной городской политики. Подводя итоги мероприятия, следует отметить, что WUF13 в Баку стал крупнейшим форумом в истории проведения Всемирного форума городов — в нем приняли участие около 58 тысяч представителей из 176 стран мира.

По инициативе принимающей стороны форум также привлек 27 глав государств и правительств, что дополнительно подчеркнуло растущее международное значение площадки и стремление Азербайджана масштабировать собственный опыт модернизации городской инфраструктуры, а также восстановления разрушенного в результате урбицида жилищного фонда и населённых пунктов в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Центральное место в этой связи занимает принятие документа «Бакинский призыв к действию», положения которого отражают формирование новой международной повестки в сфере постконфликтного восстановления, особенно в части выработки координированного подхода к возвращению вынужденных переселенцев, восстановлению социальной и жилищной инфраструктуры, а также комплексной реконструкции пострадавших территорий.

Отдельное внимание в документе отводится масштабам проблемы. Подчеркивается, что современные конфликты все чаще сопровождаются разрушением именно городской среды — жилых кварталов, коммунальных сетей, транспортной инфраструктуры, объектов здравоохранения, образования и систем жизнеобеспечения. В результате восстановление пострадавших территорий превращается в крайне капиталоемкий, технологически сложный и многолетний процесс, требующий не только значительных финансовых ресурсов, но и долгосрочной координации между государствами, международными организациями и профильными институтами развития. На этом фоне в документе продвигается идея выработки более универсальных подходов к реконструкции пострадавших территорий, включая стандарты устойчивого строительства, цифрового управления, экологической адаптации и интеграции новых технологий в восстановление городской среды.

​С другой стороны, глобальный урбанистический саммит был посвящен проблеме нарастающего глобального жилищного кризиса, который сегодня все отчетливее рассматривается международными организациями как одна из ключевых угроз устойчивости современных государств и городов. Причем речь идет уже не только о нехватке жилья в бедных странах, а о системном кризисе доступности жилья практически во всех регионах мира — от государств Африки и Латинской Америки до Европы, Северной Америки и Азии.

Через большинство дискуссий форума проходила мысль о том, что современная мировая урбанизация развивается быстрее, чем государства успевают создавать инфраструктуру, рабочие места, транспорт и доступное жилье. По оценкам структур ООН, сегодня миллиарды людей либо живут в условиях жилищной нестабильности, либо не имеют доступа к качественному и безопасному жилью. Особенно остро проблема стоит в быстрорастущих мегаполисах развивающихся стран, где рост населения сопровождается расширением неформальных поселений, трущоб, перегрузкой коммунальной инфраструктуры и ростом социальной напряженности.

При этом на WUF13 неоднократно подчеркивалось, что жилищный кризис уже невозможно рассматривать отдельно от более широких глобальных процессов — климатических изменений, миграции, войн, энергетической нестабильности и кризиса мировой логистики. Фактически ООН и участники форума пытались донести мысль о том, что города становятся главной зоной концентрации всех современных кризисов одновременно. Именно города принимают основные миграционные потоки, сталкиваются с последствиями климатических катастроф, испытывают дефицит воды и энергии, а также несут основную нагрузку в условиях роста социального неравенства.

Еще одной важной линией форума стала тема климатической устойчивости городов. В выступлениях участников постоянно звучала мысль о том, что нынешняя модель урбанизации делает города крайне уязвимыми перед экстремальной жарой, наводнениями, дефицитом воды и энергетическими кризисами. Поэтому вопросы строительства нового жилья все чаще связываются с энергоэффективностью, «зелеными» технологиями, устойчивыми транспортными системами и цифровым управлением городской инфраструктурой.

Одновременно WUF13 показал и растущее противоречие между глобальными целями устойчивого развития и реальными финансовыми возможностями государств. Многие участники форума прямо указывали, что у развивающихся стран попросту отсутствуют ресурсы для масштабной модернизации городской среды. В результате все чаще поднимается вопрос о необходимости привлечения международных финансовых институтов, частного капитала и новых механизмов государственно-частного партнерства для решения жилищных проблем.

Опыт Азербайджана в этом плане рассматривался многими участниками форума как один из немногих современных примеров того, как государство пытается одновременно решать задачи постконфликтного восстановления, масштабного жилищного строительства, модернизации инфраструктуры и внедрения элементов «умного города» фактически с нуля.

Конечно, проблемы урбанистики не обходят стороной и сам Баку. Климатические изменения, рост нагрузки на инфраструктуру, хаотичная застройка прежних лет, высокая плотность населения в отдельных районах, дефицит общественных пространств и долгое отсутствие единых и жестких стандартов градостроительной политики привели к целому комплексу системных проблем — от транспортной перегруженности и экологического давления до дисбаланса между жилой застройкой и социальной инфраструктурой.

На этом фоне принятие Генерального плана развития Баку до 2040 года стало концептуальной попыткой выстроить более долгосрочную и системную модель развития столицы. Документ предполагает разгрузку центральных районов, развитие пригородных территорий, модернизацию транспортной сети, расширение зеленых зон, повышение устойчивости городской инфраструктуры к климатическим рискам, а также постепенный переход к более современным принципам градостроительства и цифрового управления городской средой.

Фактически речь идет о переходе от гораздо менее упорядоченного подхода расширения города, характерного для предыдущих десятилетий, к более централизованному и стратегическому подходу к развитию мегаполиса, где вопросы жилья, транспорта, экологии, энергетики и качества городской среды рассматриваются уже в комплексе с учетом актуальных процессов.

В этом плане WUF13 стал для Азербайджана не только возможностью продемонстрировать собственный опыт модернизации городской среды и постконфликтного восстановления, но и площадкой для более активного включения страны в глобальную дискуссию о будущем городов, инфраструктуры и устойчивого развития.