В Азербайджане начался месяц Мухаррам, говорится в сообщении Управления мусульман Кавказа.

Согласно информации, в соответствии с календарем, подготовленным отделом фетв Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств, а также расчетами Шамахинской астрофизической обсерватории Министерства науки и образования Азербайджана, 1-й день месяца Мухаррам приходится на 16 июня по григорианскому календарю, а день Ашура — на 25 июня.

В обращении Совет казиев напомнил верующим, что в течение 60-дневного периода месяцев Мухаррам и Сафар, особенно во время траурных мероприятий Тасуа и Ашура, нанесение себе телесных повреждений различными предметами, кровопускание, удары в грудь с обнаженным торсом и подобные действия считаются неприемлемыми с точки зрения ислама.

Совет казиев УМК также обращает внимание на то, что религиозные церемонии должны проводиться в мечетях, местах поклонения и связанных с ними территориях с соблюдением положений Закона «О свободе вероисповедания».

Согласно законодательству Азербайджана, во время церемоний тазия недопустимы скандирование лозунгов, противоречащих нашим национально-духовным ценностям и традициям государственности, использование атрибутики, не соответствующей государственным символам, уличные шествия и нарушение общественного порядка.