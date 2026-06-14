Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту США Дональду Трампу по случаю его 80-летия.

«Уважаемый президент Трамп!

С большим удовольствием направляю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего знаменательного юбилея — 80-летия, желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, новых успехов и ещё более значительных достижений в Вашей выдающейся государственной деятельности в качестве лидера сильного и могущественного государства.

Вы сыграли незаменимую роль в становлении и углублении стратегического партнёрства между Азербайджаном и Соединёнными Штатами, и мы высоко это ценим. Подписание Хартии о стратегическом партнёрстве, инициированное в ходе нашей исторической встречи в Белом доме в августе прошлого года и завершённое спустя шесть месяцев в рамках визита в нашу страну вице-президента США Джей Ди Вэнса, вывело азербайджано-американские отношения на качественно новый уровень. Это выдающееся достижение является наглядным свидетельством Вашей твёрдой воли и решимости. Мы благодарны Вам за большое внимание, которое Вы уделяете развитию межгосударственных отношений, и за Вашу неизменную поддержку в этом направлении.

Мы также признательны Вам за решимость в продвижении мирной повестки на Южном Кавказе. Трёхсторонняя совместная декларация, подписанная в Вашем присутствии в Вашингтоне, а также парафирование Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений с Арменией стали результатом Ваших последовательных усилий по укреплению мира. В то же время мы рассматриваем проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который обеспечит беспрепятственное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахчываном и станет частью Среднего коридора, как очередной вклад в развитие устойчивого мира и сотрудничества в регионе.

Уважаемый господин президент!

Я высоко ценю сложившиеся между нами личные отношения, дружбу, глубокое уважение и доверие, а также хотел бы выразить удовлетворение нашими продуктивными встречами и контактами за последний год, проходившими в атмосфере сердечности и искренности.

Взаимопонимание на высоком уровне создаёт прочную основу для углубления наших отношений в различных сферах. Заслуживает высокой оценки наша общая решимость развивать и укреплять отношения между Азербайджаном и США по всем направлениям, особенно в сферах торговли и экономики, инвестиций, энергетики, безопасности, транспортной взаимосвязанности, технологий и других областях.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия по дальнейшему укреплению дружбы и надёжного партнёрства между Азербайджаном и Соединёнными Штатами, а также по всестороннему расширению нашего плодотворного сотрудничества.

Выражая Вам своё глубокое уважение и почтение, ещё раз передаю самые тёплые пожелания Вам и Вашей семье и желаю успехов в Вашей важной деятельности во имя процветания дружественного американского народа», — написал президент Азербайджана в соцсети Х.