Сына известного адвоката Эльмана Пашаева арестовали по делу «чёрных риелторов». По данным Mash, 26-летний Эльвин Пашаев с февраля находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

При этом, как следует из судебных материалов, само уголовное производство изначально было возбуждено ещё осенью 2025 года — по статье об убийстве после исчезновения владельца одной московской квартиры, которую ещё до своего задержания получил отец Эльвина Эльман Пашаев. Позже хозяина квартиры нашли мертвым.

По версии следствия, квартира впоследствии оказалась связана с Эльманом Пашаевым. Ещё в 2024 году, находясь в зоне СВО, он договорился оформить жильё на одного из военнослужащих, а уже после собственного ареста убедил того военнослужащего передать недвижимость своему сыну.

В итоге Эльвин Пашаев оказался в центре расследования по делу о возможных махинациях с недвижимостью, однако на данный момент обвинение ему предъявлено только по статье о мошенничестве.

Сам Эльман Пашаев сейчас находится под судом в Донецке по другому делу — его обвиняют в получении миллионов рублей за обещания повлиять на ход громких уголовных процессов.