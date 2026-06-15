Евросоюз не планирует отменять антииранские санкции даже в случае полного завершения боевых действий между США и Ираном, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции перед саммитом Группы семи в Эвиане.

По ее словам, сначала Тегеран должен будет отказаться «от оружия массового уничтожения» и соблюдать права человека.

«У нас есть два механизма санкций против Ирана, которые связаны с двумя проблемами — это нарушения прав человека и оружие массового уничтожения. Мы должны добиться реального изменения поведения Ирана по каждой из этих проблем, и только тогда санкции могут быть отменены», — сказала она, отвечая на вопрос, готов ли Евросоюз отменить санкции против Ирана вслед за США, как только боевые действия окончательно прекратятся и в регионе восстановится мир.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС считает санкции «механизмом изменения поведения» иностранных государств, поэтому их отмена возможна только когда «это поведение изменится».