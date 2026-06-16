Тегеран в период соглашения и режима прекращения огня с США будет наращивать свои оборонные возможности, сообщили агентству Fars заявили в Министерстве обороны и поддержки вооруженных сил Ирана.

«Мы поддержим любые договоренности и соглашения, которые обеспечат интересы иранского народа», — заявили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что если США нарушат условия предварительного соглашения или меморандума, Иран быстро и решительно вернет военную ситуацию в регионе к состоянию, существовавшему до соглашения:

«Мы будем поддерживать уровень готовности вооруженных сил на более высоком уровне, чем раньше, чтобы вынудить противника соблюдать условия соглашения и выполнять свои обязательства».