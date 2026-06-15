Арагчи: США и Иран могут провести встречу в Женеве до подписания меморандума

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что в пятницу в Женеве может состояться встреча руководителей делегаций США и Ирана перед подписанием меморандума о взаимопонимании по урегулированию конфликта, сообщают иранские СМИ.

По его словам, после возможного подписания документа планируется начало нового раунда последующих переговоров между сторонами.

Арагчи отметил, что соглашение может позитивно повлиять на экономическую ситуацию в Иране, однако подчеркнул, что Тегеран не должен полностью полагаться на подобные договорённости.