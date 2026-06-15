О главном уроке армянского кризиса для ЦА; новых правилах России для мигрантов; об очередном давлении Евросоюза на Астану и Бишкек; претензиях США на недра Центральной Азии; перспективах нефтедобычи в Казахстане; ночи спецопераций в Кыргызстане; разрешении бастовать в Узбекистане, а также ином — в нашем обзоре.

Eurasia Today опубликовала статью под заголовком «Пашинян взял курс на Брюссель: что теряют центрально-азиатские страны и весь ЕАЭС?» В ней, в частности, подчеркивается, что победа правящей партии РА «Гражданский договор» закрепила прозападный курс страны. И хоть премьер Никол Пашинян заверяет, что его правительство намерено продолжить курс на развитие отношений с Европой, одновременно сохраняя сотрудничество с Россией и участие в ЕАЭС, «в Москве, Астане и Бишкеке подобные заявления воспринимаются с нарастающим скептицизмом».

Напомним, лидеры стран ЕАЭС — Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России — выступили с совместным заявлением, в котором указали на возможные риски для экономической безопасности государств — членов союза в связи с подготовкой Армении к вступлению в ЕС. Они поручили правительствам подготовить доклады о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе. Лидеры четырех стран также призвали Армению как можно скорее провести референдум по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС.

Опустим анализ того, что теряет Армения с выходом из ЕАЭС, и обратимся к вопросу, как такой ее «жест» отразится на Казахстане и Кыргызстане. На первый взгляд, пишет издание, прямые торговые потери для Астаны невелики – по итогам первого квартала 2026 года на долю Армении пришлось всего 0,3% от общего объема внешней торговли РК внутри ЕАЭС.

Но, считает экономист Андрей Пылин («Ведомости»), речь, скорее, идет о репутационном ущербе, а это на только потеря. Для Казахстана и Кыргызстана, чье благополучие во многом зависит от стабильности евразийской интеграции, прецедент выхода члена союза создает системные риски — он «… разрушает архитектуру доверия. Если Армения покидает ЕАЭС без катастрофических последствий для себя, это подает сигнал другим участникам — выход возможен». Для Кыргызстана, чья экономика наиболее глубоко интегрирована в евразийское пространство, подобный прецедент особенно опасен.

Во-вторых, миграционное давление может перераспределиться. Если армянские трудовые мигранты столкнутся с ужесточением условий работы в России, конкуренция на российском рынке труда усилится. В этом секторе кыргызстанские и казахстанские граждане работают в тех же нишах.

Третье — «институциональный паралич». Эксперты предупреждают, что однозначного решения по «армянскому вопросу» принято не будет, а это чревато затяжной неопределенностью и торможением общих решений в рамках ЕАЭС — от цифровизации до энергетических рынков.

По мнению научного сотрудника ВШЭ и руководителя сектора кавказских исследований ИКСА РАН Евгении Горюшиной, в краткосрочной перспективе Армения не сделает резкого выбора, поскольку это грозит ей большими экономическими проблемами. Однако именно эта затяжная неопределенность, а не одномоментный выход, и является главным вызовом для Казахстана и Кыргызстана.

«Парадоксально, — отмечает издание, — но ряд аналитиков допускает, что уход Армении может дать ЕАЭС новый импульс. Под давлением, которое сейчас создано по линии ЕАЭС, процесс переориентации Армении будет ускорен».

И далее: «Победа Пашиняна — это не просто внутриармянское событие. Для Казахстана и Кыргызстана она означает несколько вещей одновременно: прецедент суверенного отступления от ЕАЭС, угрозу институциональной стагнации союза и одновременно — возможность переформатировать его в более прагматичное объединение без «дрейфующих» участников».

Главный урок армянского кризиса для Центральной Азии: «Евразийская интеграция работает не тогда, когда ее декларируют, а тогда, когда в нее реально инвестируют — логистически, технологически и политически». И именно этим сейчас занимается Казахстан.

Россия сокращает срок прохождения медицинского осмотра или обследования для мигрантов с 90 до 30 дней – изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года. Если мигрант не пройдет медицинское обследование в течение 30 дней, ему грозят штраф и выдворение из страны. Соответствующие поправки одобрены Советом Федерации, информирует «Азия-плюс». Подчеркивается, что прохождение медицинского обследования является обязательным для получения разрешения на временное проживание или на работу.

В настоящее время мигранты обязаны пройти медицинское обследование в течение 90 дней (против предстоящих 30) после въезда в Россию, чтобы подтвердить отсутствие опасных инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, а также факт неупотребления наркотических веществ.

Кроме того, мигранты, находящиеся в России более 30 дней, должны будут проходить медицинское обследование ежегодно. До сих пор трудовые мигранты и иностранные граждане, прибывающие в Россию на длительный срок (более 90 дней), были обязаны проходить такое обследование только один раз.

Расходы на медицинское обследование оплачиваются самими мигрантами или их работодателями. Если у мигранта будет выявлено опасное заболевание, медицинское учреждение обязано в течение 24 часов уведомить об этом Министерство внутренних дел России и Роспотребнадзор. Иностранные граждане, уклоняющиеся от прохождения медицинского обследования, будут оштрафованы на сумму от 25 до 50 тыс. рублей и выдворены за пределы России. При несвоевременной оплате штрафа его размер удваивается.

Напомним, в последние два года требования к иностранным гражданам, приезжающим на работу в Россию, последовательно ужесточаются.

Компаниям из Казахстана и Кыргызстана грозит попадание под новые санкции ЕС за поддержку российского ВПК, о чем сообщила в своем аккаунте в Х верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. «Кирпич за кирпичом мы разрушаем основы военной экономики России», — написала Каллас.

Она уточнила, что новые ограничения будут направлены против банков, производителей вооружений, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающих заводов и криптооператоров в третьих странах. Речь о 50 «субъектах», расположенных, помимо Казахстана и Кыргызстана, в Китае, Турции, Индии и ОАЭ.

В Астане состоялся новый раунд переговоров США и стран Центральной Азии по критически важным минералам в формате C5+1. Специальный посланник США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор заявил, что Вашингтон намерен активнее работать с регионом, который рассматривается как важный центр глобальной торговли, транспортной связности и безопасных цепочек поставок, сообщают СМИ ЦА.

В своем выступлении Гор отметил, что Центральная Азия «не получала от Соединенных Штатов того внимания, которого заслуживает», и администрация Дональда Трампа решила это изменить: «Нам важен этот регион, мы хотим быть вовлечены в дела этого региона, мы хотим находить взаимовыгодные решения для Соединенных Штатов и ваших стран».

По его словам, критически важные минералы стали одним из центральных направлений этого взаимодействия, они необходимы для инфраструктуры, передовых технологий, промышленности и национальной обороны. Гор также сообщил, что Международная финансовая корпорация развития США готовится «инвестировать и строить» в регионе, «видя в нем потенциал … богатых залежей критически важных минералов».

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев назвал диалог в Астане продолжением казахстанско-американского трека по критически важным минералам, начатого во время визита президента Токаева в Вашингтон в ноябре 2025 года. Он упомянул сотрудничество с компанией Cove Capital по вольфрамовым проектам в РК (Cove Kaz приобрела контрольную долю в Severniy Katpar LLP, владеющей лицензиями на вольфрамовые проекты «Северный Катпар» и «Верхние Кайракты» в Карагандинской области).

«Фергана» отмечает, что проект Cove Kaz Capital по разработке этих месторождений совместно с национальной компанией «Тау-Кен Самрук» оказался достаточно резонансным. В частности, Financial Times сообщила, что сыновья Дональда Трампа инвестировали в компанию, связанную с этим проектом, и это вызвало в США вопросы о возможном конфликте интересов. При этом публичных доказательств их влияния на получение проекта или государственную поддержку не приводилось.

Казахстан

Алюминиевый мегакомплекс полного цикла стоимостью 15 млрд долларов нашел сингапурского инвестора – в Казахстане построят один из крупнейших в мире алюминиевых заводов стоимостью 15 млрд долларов, информирует inbusiness.kz. Речь о производстве 4,8 млн тонн глинозема, 2,4 млн тонн первичного алюминия и 1,2 млн тонн продукции глубокой переработки ежегодно.

Объект возведут в Павлодарской области РК, исходя из наличия здесь сырья, доступа к электроэнергии и соответствующей логистики. Отмечается, что регион располагает сформированной алюминиевой промышленной базой (производство глинозема, первичного алюминия, и т.д.). Так что инвестору не придется создавать отрасль с нуля.

По данным управления индустриально-инновационного развития, в соответствии с концепцией проекта планируется также строительство собственной электростанции по технологии «чистого угля» для покрытия нужд производства, в том числе с использованием ветровых станций.

Отмечается, что бокситы являются основным сырьем для производства глинозема и алюминия, а Казахстан входит в первую десятку его производителей в мире. Мировой спрос на них продолжает расти. Согласно прогнозу International Aluminium Institute, к 2030 году глобальное потребление металла увеличится почти на 40%. Основные драйверы роста – сферы транспорта, энергетики, строительства, и т.д.

Южно-корейская компания Hyundai построит новый газоперерабатывающий завод на Карачаганакском месторождении в Казахстане, передают местные СМИ. Согласно проекту, предприятие будет перерабатывать 5 млрд кубометров сырого газа ежегодно. Южно-корейская компания берет на себя проектирование объекта, закупку соответствующего оборудования. Строительным партнером в проекте выступает филиал итальянской компании SICIM.

Сообщается также, что ранее Казахстан исключил из участия в проекте строительства газоперерабатывающего завода на Карачаганакском месторождении компании Shell и Eni. Подчеркивается, что реализация проекта ГПЗ считается ключевым элементом развития газовой отрасли Казахстана.

После рекордного роста нефтедобычи в 2025 году Казахстан может уже в ближайшие годы столкнуться с ограничением дальнейшего увеличения производства. К такому выводу пришли авторы обзора нефтяного сектора Казахстана за 2024–2025 годы, передает inbusiness.kz со ссылкой на Halyl Finance.

По оценкам аналитиков, добыча нефти и газового конденсата в стране в 2026 году составит около 95 млн тонн против примерно 99,3 млн тонн годом ранее. В 2027 году показатель может восстановиться до 100 млн тонн, однако после этого потенциал дальнейшего роста будет ограниченным. Главной причиной называют завершение масштабного расширения Тенгизского месторождения, которое обеспечило практически весь прирост добычи в прошлом году. «После выхода новых мощностей на проектные показатели, дальнейший прирост за счет Тенгиза будет существенно ограничен», — отмечают аналитики.

По их мнению, в последующие годы динамика отрасли будет зависеть уже не от ввода новых мощностей на Тенгизе, а от стабильной работы действующих месторождений, графиков ремонтов, состояния экспортной инфраструктуры и запуска новых инвестиционных проектов.

Схожую оценку приводит Международное энергетическое агентство (IEA). Здесь отмечают, что расширение Тенгиза вывело Казахстан на новый уровень добычи в краткосрочной перспективе, однако без принятия инвестиционных решений по следующим этапам развития Кашагана и другим крупным проектам, рост производства может замедлиться уже к концу десятилетия. Между тем после 2027 года новых проектов, способных обеспечить сопоставимый с Тенгизом прирост добычи, пока не просматривается.

Казахстан признан лучшей страной СНГ для переезда в 2026 году — он занял первое место среди государств Содружества в международном рейтинге Immigration Index 2026 американской компании Remitly. В общем мировом рейтинге (82 государства) РК расположилась на 53-ей позиции, Узбекистан вышел на 75-е место. Кыргызстан и Таджикистан в исследовании не фигурируют.

Авторы рейтинга оценивали страны по 34 показателям. Среди них — уровень безопасности, качество здравоохранения и образования, состояние экологии, возможности трудоустройства, стоимость жизни, доступность жилья, развитие общественного транспорта, поддержка семей и наличие крупных мигрантских сообществ. Именно по совокупности этих факторов Казахстан стал лучшей страной СНГ для переезда в 2026 году. А в лидеры мирового рейтинга вышла Швейцария.

Кыргызстан

Бишкек и Тбилиси назвали официальный визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Кыргызстан «историческим»: за 34 года дипломатических отношений визитов на высшем уровне между двумя странами не было. Состоялись переговоры Кобахидзе с президентом КР Садыром Жапаровым, по итогам которых подписан пакет документов, охватывающий множество сфер – от логистики до безопасности, открывающих, в том числе, возможность создания новых транспортных коридоров.

Как пояснил Жапаров, одним из приоритетных направлений сотрудничества стороны считают сопряжение строящейся железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан с портовой инфраструктурой Грузии.

Как сообщает ИА «Кабар», глава МИД КР Жээнбек Кулубаев подтвердил заинтересованность его страны в выходе к европейским государствам через порты Грузии и Кавказа, отметив, что и Тбилиси проявляет большой интерес к железной дороге Китай — Кыргызстан – Узбекистан для выхода в КНР. «Поэтому использование транзитного потенциала стало одной из важнейших тем переговоров между двумя государствами», — сказал глава внешнеполитического ведомства КР.

«Ночь спецопераций: Спецслужбы предотвратили серию терактов на юге Кыргызстана» — статью под таким заголовком разместило издание Eurasia Today. Серия террористических атак планировалась против сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей. В ночь на 9 июня Государственный комитет национальной безопасности провел масштабную спецоперацию одновременно в Ошской и Баткенской областях.

По данным спецслужбы, в результате проведенных мероприятий задержан 31 человек, подозреваемый в причастности к деятельности международных террористических организаций «Катиба аль-Таухид валь-Джихад» и ИГИЛ (обе запрещены в ряде стран).

Отмечается, что операция стала одной из крупнейших антитеррористических акций последних лет. Для ее проведения были сформированы специальные оперативные штабы, в состав которых вошли представители МВД, Пограничной службы, Минобороны, МЧС, Минздрава, руководители местных органов власти и полномочных представительств президента в регионах.

В ходе обысков изъяты религиозно-экстремистская литература, огнестрельное оружие, денежные средства, предположительно предназначенные для финансирования зарубежного террористического подполья. В настоящее время спецслужбы продолжают оперативно-следственные мероприятия: устанавливают возможных сообщников задержанных, маршруты их связи с международными экстремистскими структурами и каналы финансирования.

Эксперты отмечают, что активность международных радикальных группировок в странах Центральной Азии остается одним из ключевых вызовов региональной безопасности. На фоне нестабильной ситуации в отдельных районах Ближнего Востока и Афганистана попытки вербовки новых сторонников и создания законспирированных ячеек продолжают представлять серьезную угрозу для государств ЦА.

Кыргызстан исключили из списка авиаперевозчиков, которым запрещено выполнять полеты в Европейский союз – страна числилась в нем с 2006 года, сообщает пресс-служба президента Садыра Жапарова. Решение принято по итогам заседания Комитета ЕС по безопасности полетов. Подчеркивается, что оно будет закреплено регламентом Еврокомиссии, «высоко оценившей достигнутый прогресс, в том числе — результаты технических консультаций, оценочного визита в марте 2026 года и успешных слушаний в Брюсселе».

Напомним, в марте текущего года власти Кыргызстана подписали соглашение о поставках в страну самолетов Airbus А321.

Россияне приобрели в Кыргызстане более половины всей недвижимости, проданной иностранцам за последние 1,5 года, следует из официальных данных Государственного агентства по регистрации прав на недвижимое имущество. За

2025 год и первый квартал 2026-го граждане РФ стали владельцами 1238 объектов недвижимости, покрыв 51% от всего объема соответствующих сделок иностранцев за указанный период. На втором месте – Казахстан (424 сделки). Далее следуют Китай — 311 сделок, Турция – 145. Топ-5 замыкает Германия – 56 сделок.

По официальным данным Госагентства КР по земельным ресурсам, в стране зарегистрировано более 3,5 млн объектов недвижимости, из них около 20 тыс. оформлены на иностранцев. Но по местному законодательству земельные участки продаже не подлежат – их можно получить только в аренду.

Узбекистан

В республике разрешили забастовки – президент Шавкат Мирзиеев подписал закон, впервые регулирующий порядок объявления и проведения стачек. В нем также определена ответственность за нарушение норм нового законодательства – оно вступит в силу 12 сентября.

В соответствии с ним, работники смогут объявить забастовку, если коллективный трудовой спор не удалось урегулировать через примирительные процедуры, а также если работодатель уклоняется от таких процедур, не выполняет достигнутые соглашения или решение трудового арбитража. Участие в забастовке добровольное, принуждение к ней запрещено.

Законом определено, кто может руководить забастовкой, что входит в его обязанности; каковы права и гарантии для работников, принимающих участие в стачке, и т.д. При этом забастовки запрещены в период чрезвычайного/военного положения и всеобщей мобилизации. Также законом запрещено участие в забастовках медицинских работников, государственных и гражданских служащих; военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов в специальных (воинских) званиях; ряду иных.

Нарушение законодательства о забастовках наказуемо штрафом (его размер варьируется). В ряде случаев предусмотрена уголовная ответственность.