В Азербайджанской армии был проведен ряд мероприятий по случаю 15 Июня — Дня национального спасения, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Сначала память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за Родину, почтили минутой молчания. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В рамках мероприятий военнослужащие посетили расположенные на территории страны центры, музеи и памятники Гейдара Алиева, а также посмотрели фильмы, рассказывающие о славном жизненном пути и деятельности Общенационального лидера азербайджанского народа.

Кроме того, с ними были проведены просветительские беседы, посвященные 15 Июня — Дню национального спасения, золотыми буквами вписанному в историю нашей страны, а для личного состава были организованы различные культурно-массовые мероприятия.

В выступлениях отмечалось, что возвращение Гейдара Алиева к политической власти стало началом нового этапа развития Азербайджана. Было подчеркнуто, что идеи государственности Общенационального лидера и его политический курс, направленный на развитие страны, сегодня успешно продолжаются президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе мероприятий говорилось об историческом значении Победы, достигнутой в Отечественной войне, а также о полном восстановлении территориальной целостности страны после антитеррористической операции, проведенной в Карабахском экономическом районе.

Затем военнослужащие, отличившиеся по службе, были награждены почетными грамотами.

В художественной части мероприятий личному составу были представлены яркие концертные программы, посвященные Дню национального спасения и патриотизму.