Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что устранение непосредственной ядерной угрозы со стороны Ирана является важным достижением военной операции США и Израиля, однако «борьба еще не закончена».

«Мы провели крупнейшую наступательную операцию в истории Израиля. Мы нанесли удары по ученым-ядерщикам, устранили (иранских — ред.) лидеров…, разрушили ядерные объекты, уничтожили ракеты и подавляющее большинство заводов по их производству. Мы нанесли огромный ущерб экономике Ирана — некоторые оценивают его в сотни миллиардов долларов, а кто-то даже в триллион долларов», — сказал Нетаньяху на пресс-конференции, сообщает The Times of Israel.

Комментируя недовольство среди населения и политиков Израиля завершением войны против Ирана, премьер-министр вновь заявил, что недопущение получения Ираном ядерного оружия — это миссия всей его жизни.

«С соглашением или без соглашения у Ирана не будет ядерного оружия — ни сегодня, ни завтра. Пока я премьер-министр Израиля, этого не случится», — подчеркнул он.

Нетаньяху повторил свое утверждение о том, что ядерная угроза со стороны Ирана представляла собой непосредственную опасность и Израилю удалось устранить ее совместно с США: «Мы устранили угрозу уничтожения населения Израиля на долгие годы. Вот что мы сделали. Мы спасли Государство Израиль от уничтожения».

При этом он добавил, что борьба еще не окончена: «Нам нужно продолжать быть начеку, сохранять силу и решимость и защищать себя, насколько это необходимо. Это касается не только Ирана».

Нетаньяху уточнил, что Израиль продолжит борьбу с проиранскими силами в регионе, а также с группировками в Газе, Ливане, Сирии, Йемене и на Западном берегу реки Иордан. Он добавил, что Израиль продолжит сохранять присутствие в созданных ЦАХАЛ зонах безопасности в Газе, Ливане и Сирии.