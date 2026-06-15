Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответ российскому лидеру Владимиру Путину после нанесенного удара по Киеву.

«Мы еще скажем», — ответил украинский политик на вопрос о том, что он бы сказал сейчас президенту России. Заявление Зеленский сделал в ходе посещения поврежденной Киево-Печерской лавры.

Напомним, что в ночь на 15 июня Киев подвергся массированной атаке. В городе зафиксированы многочисленные повреждения и пожары.

По данным городских властей, повреждения и пожары зафиксированы почти по всему городу. Сообщается о возгораниях в районе Киево-Печерской лавры, на территории киностудии имени Довженко и в жилом комплексе «Комфорт-Таун».