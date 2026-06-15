В рамках 42-го совещания государств — участников Международного пакта о гражданских и политических правах, состоявшегося в Нью-Йорке, кандидат от Азербайджанской Республики был избран членом Комитета ООН по правам человека (ICCPR) на 2027–2030 годы, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

На выборах, прошедших в условиях высокой международной конкуренции, кандидаты из 16 стран, включая Азербайджан, боролись за 9 вакантных мест в Комитете.

Выдвинутый Азербайджаном профессор международного права Женевского института международных отношений Фуад Зарбиев набрал наибольшее количество голосов уже в первом туре голосования, заручившись поддержкой 131 государства-участника, и был избран членом Комитета.

Комитет ООН по правам человека является органом, осуществляющим контроль за выполнением Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года. В его состав входят 18 независимых экспертов, которые рассматривают выполнение государствами-участниками своих обязательств и играют важную роль в развитии международного права в области прав человека.