Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы «Эдвардс» в штате Калифорния, говорится в сообщении на странице авиабазы в соцсети Х.

«Аварийные бригады немедленно прибыли на место происшествия, ситуация находится под контролем», — говорится в заявлении.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие.

Авиабаза «Эдвардс» расположена в калифорнийской пустыне Мохаве, к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Свое название база получила в честь летчика-испытателя ВВС США Глена Эдвардса.