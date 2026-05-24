Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл встречу в формате телеконференции с президентом США Дональдом Трампом, Королём Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой, президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, Королём Иордании Абдаллой II, начальником штаба Вооружённых сил Пакистана Асимом Муниром и членами администрации президента США.

Информацию об этом распространило Управление по коммуникациям Администрации президента Турции.

В ходе встречи обсуждались события в Иране и на Ближнем Востоке. Президент Турции заявил, что Анкара всегда выступала за решение проблем путём диалога и дипломатии. Он выразил удовлетворение тем, что дипломатический процесс с Ираном достиг уровня, о котором говорил президент США, и подчеркнул, что возможное соглашение будет способствовать стабильности в регионе, обеспечит свободный проход судов через Ормузский пролив, что также окажет положительное влияние на мировую экономику.

Поблагодарив страны, внесшие вклад в переговорный процесс, Эрдоган заявил, что Турция готова оказать всестороннюю поддержку на этапе реализации возможного соглашения с Ираном. Он добавил, что Турция продолжает усилия по установлению мира в регионе и верит, что со временем будут найдены приемлемые решения и по таким сложным вопросам, как иранская ядерная проблема.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул также, что Турция желает начала нового периода, в котором страны региона не будут представлять угрозу друг для друга, и считает, что при справедливом мире не будет проигравшей стороны.