Возле Белого дома произошла стрельба: 21-летний мужчина открыл огонь по агентам Секретной службы. Стрелка удалось обезвредить — им оказался 21-летний афроамериканец Несир Бест. Он страдал психическим расстройством и, по информации СМИ, называл себя Иисусом Христом.

Несколько сотрудников получили ранения, однако госпитализация никому не потребовалась. Во время инцидента прозвучало до 30 выстрелов. Журналистов, находившихся на территории Белого дома, оперативно перевели в комнату для пресс-брифингов.

Дональд Трамп в момент стрельбы находился в Белом доме и не пострадал.

По данным СМИ, стрелком оказался Несир Бест, ранее задержанный за попытку незаконного проникновения в Белый дом.