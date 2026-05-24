После ночной атаки России по Киеву в Украине зазвучали призывы к прекращению войны. Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что стране нужен «мир, а не ракеты».

«Войну нужно заканчивать. В воскресное утро нужно смотреть с детьми мультики, а не разбирать завалы», — написал он.

С похожим заявлением выступил и нардеп Максим Бужанский, подчеркнув, что Украине «отчаянно нужно прекращение войны». По его словам, возможное перемирие придётся «защищать» от политиков и публичных фигур, зарабатывающих на военной риторике.

10:02 Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что минувшей ночью Россия запустила «ядерную ракету без ядерной боевой части». Других подробностей он не привел.

09:27 В Киеве после ночной массированной атаки РФ идет ликвидация последствий обстрелов. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в столице зафиксировано повреждение более чем на 40 локациях в разных районах города.

«В столице объявлен отбой воздушной тревоги. Сейчас более 40 локаций по всему городу получили повреждения», — заявил он.

По предварительным данным, в результате российской атаки погиб один человек. Еще 20 человек получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На местах продолжают работу спасатели, медики, полиция и коммунальные службы. В городе идет ликвидация последствий удара.

В КМВА также сообщили, что информацию о развертывании штабов помощи жителям обнародуют дополнительно.