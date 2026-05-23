Делегация во главе с начальником Национального университета обороны Республики Казахстан генерал-майором Бауржаном Абжановым посетила нашу страну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

Сначала гости посетили Аллею шехидов, возложили цветы и почтили память шехидов.

Затем ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндуз Абдулов встретился с делегацией.

На встрече казахстанской делегации был представлен брифинг об истории создания университета, системе образования и основных направлениях деятельности, а также дана подробная информация об успешных реформах, проведённых в Азербайджанской Армии в области военного образования, и их положительных результатах.

Было отмечено, что взаимный обмен опытом в сфере военного образования имеет важное значение для повышения знаний и навыков военнослужащих.

В рамках визита делегация посетила Центр военных игр, Военный институт имени Гейдара Алиева и Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского Национального университета обороны, где ознакомилась с созданными условиями.

Гостям была предоставлена подробная информация о жизненном пути и политической деятельности Общенационального лидера в музее Гейдара Алиева, расположенном на территории учебных заведений.

Руководитель казахстанской делегации оставил памятную запись в «Книге почётных гостей».

В Музее Победы гости были проинформированы о значимости исторической Победы, одержанной в ходе Отечественной войны.

В завершение стороны обменялись памятными подарками, было сделано фото на память.