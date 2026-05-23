В отношениях президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Кирилла Буданова растет напряжение из-за политических амбиций последнего. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на неназванные источники.

«Источники подтверждают, что растет напряжение в отношениях между Зеленским и Будановым, который не скрывает своих политических амбиций и ведет активную информкампанию», — пишут журналисты.

Также отмечается, что в политической среде скептически оценивают вероятность назначения Буданова на ключевые военные посты, включая должность главнокомандующего ВСУ. По мнению собеседников, такой переход мог бы усилить его публичную роль и политический вес, однако подобные сценарии пока не считаются реалистичными.