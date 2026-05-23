Посол Украины Стефанишин предложил США взаимные гарантии безопасности. Об этом в интервью Politico заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По данным издания, Украина предложила двухсторонние гарантии безопасности США, которые предполагают взаимные обязательства. То есть не только гарантии со стороны США Украине, но и готовность Киева заявить о своем намерении оказывать поддержку национальной безопасности Соединенных Штатов.

Посол заявил, что у Украины и США есть соглашение по полезным ископаемым, также ведется работа над сделкой по БПЛА. И они хотят получить признание вклада, который Киев якобы вносит в обеспечение безопасности Соединенных Штатов.