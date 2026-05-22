Азербайджан продолжает делиться своим уникальным опытом в сфере гуманитарного разминирования на международной арене. Об этом в интервью корреспонденту Minval Politika сообщил председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов. ​

По его словам, зарубежные партнеры проявляют высокий интерес к практике азербайджанских специалистов. В рамках этого сотрудничества ANAMA оказывает поддержку Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), занимающейся очисткой территорий от мин.

​«В течение этого года мы запланировали четыре вида специализированных тренингов для украинских коллег. Один этап обучения уже успешно завершен, а оставшиеся три тренинга будут организованы и проведены до конца текущего года», — заявил глава ANAMA.

​Отвечая на вопрос о возможном расширении географии курсов, Сулейманов отметил, что обращений о помощи в разминировании или обучении со стороны других стран в агентство пока не поступало.

​Глава ведомства также подчеркнул, что за последние 5 лет материально-техническая база ANAMA была существенно модернизирована благодаря государственной поддержке. Агентство регулярно обновляет снаряжение и открыто к тестированию любых передовых международных технологий.​