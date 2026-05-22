Азербайджан продолжает делиться своим уникальным опытом в сфере гуманитарного разминирования на международной арене. Об этом в интервью корреспонденту Minval Politika сообщил председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.
По его словам, зарубежные партнеры проявляют высокий интерес к практике азербайджанских специалистов. В рамках этого сотрудничества ANAMA оказывает поддержку Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), занимающейся очисткой территорий от мин.
«В течение этого года мы запланировали четыре вида специализированных тренингов для украинских коллег. Один этап обучения уже успешно завершен, а оставшиеся три тренинга будут организованы и проведены до конца текущего года», — заявил глава ANAMA.
Отвечая на вопрос о возможном расширении географии курсов, Сулейманов отметил, что обращений о помощи в разминировании или обучении со стороны других стран в агентство пока не поступало.
Глава ведомства также подчеркнул, что за последние 5 лет материально-техническая база ANAMA была существенно модернизирована благодаря государственной поддержке. Агентство регулярно обновляет снаряжение и открыто к тестированию любых передовых международных технологий.