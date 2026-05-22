Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Туркменистана Сардаром Бердымухамедовым в Ашхабаде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Азербайджана.

Асадов передал президенту Туркменистана приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сардар Бердымухамедов выразил благодарность за приветствия президента Ильхама Алиева и попросил его передать свои приветствия главе азербайджанского государства.

В ходе встречи было подчеркнуто, что политический диалог между Азербайджаном и Туркменистаном, основанный на взаимном доверии, развивается динамично, также были обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества в различных направлениях.