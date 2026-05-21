Азербайджан и Королевство Эсватини подписали меморандум о сотрудничестве в сфере горнодобывающей промышленности.

Как сообщили в ЗАО «AzerGold», документ был подписан 20 мая председателем правления ЗАО «AzerGold» Закиром Ибрагимовым и министром природных ресурсов и энергетики Эсватини, принцем Лонкхокхелой.

Меморандум предусматривает сотрудничество в области геологоразведки, развития горнодобывающего сектора, технического взаимодействия и инвестиционных проектов. Стороны договорились о совместной работе по обмену геологическими, коммерческими и нормативными данными, проведению геологоразведочных работ, лабораторных исследований, оценке минеральных ресурсов и подготовке технико-экономических обоснований.

Кроме того, документ предусматривает изучение возможностей реализации совместных проектов, инвестиционных моделей и сервисных контрактов. В рамках сотрудничества планируется создание рабочих групп, организация взаимных визитов, обмен опытом и информацией, а также проведение конференций, семинаров и других совместных мероприятий.

В «AzerGold» отметили, что подписанный меморандум будет способствовать укреплению двусторонних связей и развитию долгосрочного партнёрства между Азербайджаном и Эсватини в горнодобывающей сфере.