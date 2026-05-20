Турция впервые официально приняла на вооружение баллистическую ракету собственного производства TAYFUN Block-2, включив ее в арсенал своих вооруженных сил. Об этом сообщает TRT Haber.

Ракета обладает дальностью более 500 километров, гиперзвуковой скоростью и высокой точностью поражения целей. TAYFUN Block-2 предназначена для ударов по важным военным объектам и отличается мобильностью, устойчивостью к средствам РЭБ, а также способностью эффективно действовать в любых погодных условиях.

Ракеты семейства TAYFUN считается одной из ключевых ударных систем Турции в рамках программы развития национального оборонного потенциала.