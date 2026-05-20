Британская радиостанция Radio Caroline по ошибке объявила о смерти короля Великобритании Карла III, сообщает The Independent.

По данным издания, 19 мая в эфире радиостанции прозвучало сообщение о якобы кончине монарха, после чего был включен гимн «Боже, храни короля». Затем вещание внезапно прервалось и не возобновлялось около 15 минут.

Спустя некоторое время ведущие вернулись в эфир и опровергли информацию о смерти Карла III. Они принесли извинения слушателям и объяснили случившееся «компьютерной ошибкой».