Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала неприемлемым обращение с задержанными в Израиле участниками флотилии «Сумуд», направлявшейся к берегам сектора Газа с общественной миссией.

На фоне инцидента и публикации министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира МИД Италии вызвал посла Израиля.

«Италия требует извинений за обращение с протестующими и за полное игнорирование требований итальянского правительства», – говорится в заявлении Мелони и главы МИД Антонио Таяни.

Вслед за этим дипломатическая реакция последовала и со стороны других европейских стран. После появления видео с унижениями пропалестинских активистов в МИД Франции был вызван посол Израиля в Париже Джошуа Зарка. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что поведение Бен-Гвира по отношению к участникам флотилии «Сумуд», которое осудили даже его коллеги по израильскому правительству, является недопустимым.

МИД Испании также вызвал временную поверенную в делах посольства Израиля в Мадриде.

«Это обращение чудовищно, низко, бесчеловечно. Я требую публичных извинений от Израиля», – заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Он добавил, что принятые в стране санкции против Бен-Гвира будут распространены на весь Евросоюз.

Ранее Бен-Гвир опубликовал на своей странице в X видео, на котором запечатлены сцены обращения с активистами флотилии «Сумуд». По данным израильского МИД, суда флотилии, направлявшейся к берегам сектора Газа, были перехвачены в открытом море 19 мая, после чего в Израиль доставили 430 человек. На кадрах видно, как задержанных ставят на колени с завязанными руками и опущенными головами. Под надзором вооруженных пограничников их заставляют слушать гимн Израиля.