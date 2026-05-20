Стать членом Европейского союза (ЕС) и сохранить членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) Армения не сможет, это все равно как пытаться танцевать сразу на двух свадьбах. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Конечно, одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», – сказал Галузин.

По его словам, Россия не может принять проводимую официальным Ереваном линию в отношении сохранения членства в ЕАЭС до тех пор, пока не получится переключиться на Евросоюз.

«Такие подходы нас устроить не могут, такие подходы для нас абсолютно неприемлемы», – отметил российский дипломат.

Он отметил, что в ЕС, куда так стремится Армения, проводят в отношении России «откровенно враждебную политику и всерьез готовятся к прямому военному столкновению с Россией». «Все это вызывает серьезные вопросы», – подчеркнул замглавы МИД РФ.

Галузин также указал, что сегодня в Армении разворачивается «совершенно разнузданная антироссийская кампания в информационном пространстве». По его словам, «в Армении уже сегодня присутствуют группы представителей этого самого Евросоюза, которые как раз занимаются вмешательством во внутренние дела, вмешательством в предвыборные процессы в Армении».