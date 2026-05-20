Семьи в отдельных регионах Афганистана на фоне роста бедности и безработицы вынуждены прибегать к крайним мерам, включая продажу собственных детей, чтобы выжить и обеспечить базовые потребности, сообщает Би-би-си.

В условиях нехватки продовольствия и ограниченного доступа к медицинской помощи в стране фиксируются случаи тяжелого недоедания, особенно среди детей.

Местные жители сообщают о практически полном отсутствии стабильной занятости, из-за чего многие семьи находятся в постоянной нехватке средств к существованию. В этих условиях дети нередко вынуждены работать или искать любые способы поддержать семью. Медицинские учреждения отмечают перегрузку системы и рост детской смертности, связанной с недоеданием и дефицитом лекарств.

По оценкам ООН, значительная часть населения страны не способна обеспечить базовые потребности, а более 80% домохозяйств имеют долги. Объемы гуманитарной помощи сокращаются, а экономический кризис продолжает углубляться, что делает ситуацию одной из наиболее тяжелых в регионе.