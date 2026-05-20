Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут нанести по Ирану более масштабные удары, чем ранее, если Вашингтон и Тегеран не придут к договоренности об условиях прекращения боевых действий.

«Мы ударили по ним очень сильно. Но нам, возможно, придется по ним ударить еще сильнее. А, возможно, и нет», – сказал Трамп в ходе выступления перед выпускным курсом Академии Береговой охраны США в Гротоне.

Он пообещал, что у Ирана не будет ядерного оружия.

«И они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет», – добавил американский лидер.

Ранее Трамп заявлял, что американо-иранские переговоры находятся уже на заключительном этапе.