Азербайджан и Сирия обсудили возможности сотрудничества в сфере восстановления и развития в постконфликтный период. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

Гулиев провел встречу с министром общественных работ и жилищного строительства Сирии Мустафой Абдул Раззаком и губернатором Дамаска Махиром Маруаном на полях 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

«В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере жилищной политики, градостроительства, а также восстановления и развития в постконфликтный период», – говорится в сообщении Госкомитета в соцсети Х.

Председатель Госкомитета также поделился с сирийской стороной опытом Азербайджана в рамках программы «Великое возвращение».