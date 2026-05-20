Ряд европейских стран — членов НАТО разрабатывают секретные планы ведения боевых действий без участия США и части командной инфраструктуры альянса на случай возможного выхода Соединенных Штатов из блока, сообщает журнал The Economist со ссылкой на высокопоставленных офицеров и представителей оборонных ведомств ряда государств НАТО.

По данным издания, европейские члены НАТО обеспокоены угрозой президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии, которая входит в состав Дании на правах автономной территории. На этом фоне в ряде стран опасаются, что Вашингтон может в перспективе препятствовать действиям союзников по альянсу. Хотя подобный сценарий считается маловероятным, в европейских столицах к нему относятся с серьезностью, говорится в публикации.

«Гренландский кризис стал тревожным сигналом, и мы поняли, что нужен план Б», – заявил представитель шведского оборонного ведомства.

По его словам, в ряде стран начали задумываться о том, как и под чьим командованием будет действовать Европа в случае, если НАТО, по выражению одного из чиновников, «даст сбой». Как отмечают эксперты, речь может идти о формировании альтернативной европейской оборонной структуры, в которую потенциально могли бы войти, в частности, государства Северной Европы.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. Завершение вывода войск ожидается в течение ближайших 6–12 месяцев.