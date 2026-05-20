Правительство Азербайджана и Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) учредили новую международную Бакинскую премию в сфере градостроительства. Об этом говорится в сообщении операционной компании WUF13 Азербайджан.

Согласно информации, Бакинская градостроительная премия (Baku Urban Award) направлена на продвижение принципов устойчивого городского развития и расширение доступа к доступному жилью. Презентация инициативы состоялась в рамках WUF13 в Баку.

Премия задумана как глобальная платформа для продвижения практических решений в области градостроительства, научных подходов и их последующего внедрения в политику. Оценку представленных проектов будет осуществлять независимое международное жюри. Инициатива станет одним из ключевых долгосрочных результатов WUF13.