Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас призвал жителей страны «привыкать к новой реальности» на фоне инцидента с беспилотником, из-за которого власти укрывались в бомбоубежищах.

Министр заявил, что «военные дроны летают вблизи Литвы, Латвии и Эстонии», поскольку рядом идет война. По его словам, при угрозе такие цели должны уничтожаться: «Именно такая модель должна действовать в Литве».

Он напомнил, что 19 мая истребители воздушной полиции НАТО сбили беспилотник над Эстонией, поднявшись с базы в Шяуляе.

Каунас также подчеркнул, что «стопроцентной защиты не существует нигде в мире», однако задача властей — «повышать уровень обнаружения и оперативно устранять угрозы».