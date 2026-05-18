Пассажирские поезда между Тбилиси и Баку возобновляют работу после шестилетнего перерыва. Об этом сообщили в администрации правительства Грузии.

Отмечается, что ежедневные пассажирские железнодорожные перевозки между Тбилиси и Баку возобновятся с 26 мая.

Решение было принято на основе протокола Двустороннего координационного совета, подписанного с азербайджанской стороной во время визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Баку.

Пассажирское сообщение между Баку и Тбилиси было остановлено в 2020 году из-за COVID-19 и до сих пор не восстановлено. Сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми, в стране действует особый карантинный режим. Выезд возможен в основном только авиасообщением.